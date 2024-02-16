В УГНТУ встретили китайский Новый год

Китайский Новый год встретили студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета. Праздник начался 10 февраля и продлится 15 дней.

Учащиеся кафедры международных отношений, истории и востоковедения подготовили символ праздника – деревянного дракона, национальные костюмы и новогодние атрибуты. На мероприятии также выступили уфимские школьники, изучающие китайский язык.

На празднике прозвучали песни и стихи на китайском языке. За правильные ответы на вопросы викторины ребята получали призы. На мероприятии студенты вуза из Китая исполнили песню на родном языке.

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