В УГНТУ встретили китайский Новый год

Учащиеся кафедры международных отношений, истории и востоковедения подготовили символ праздника – деревянного дракона, национальные костюмы и новогодние атрибуты. На мероприятии также выступили уфимские школьники, изучающие китайский язык.

На празднике прозвучали песни и стихи на китайском языке. За правильные ответы на вопросы викторины ребята получали призы. На мероприятии студенты вуза из Китая исполнили песню на родном языке.