«Салават Юлаев» на выезде уступил СКА из Санкт-Петербурга

Уфимцы так и не смогли поразить ворота Никиты Серебрякова. Первый период в матче остался безголевым. Во втором и третьем соперники забросили по шайбе.

Не все получалось у «Салавата» в большинстве – на игру в неравных составах команда выходила экспериментальным составом. На выезд не отправился Джошуа Ливо, он получил повреждение. Николай Кулёмин продолжает восстанавливаться, а Николас Мелош пропускал игру по задумке тренерского штаба – ему, как и голкиперу Самонову, дали отдохнуть.