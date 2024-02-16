Спортсмены из Башкирии завоевали еще одно золото Спартакиады сильнейших

Еще одна золотая медаль в копилке Башкортостана. О победе наших спортсменов пишет в социальных сетях министр спорта республики Руслан Хабибов. Спартакиада сильнейших продолжается.

Сборная нашей республики стала победителем во фристайле (дисциплина «Акробатика») в общем зачете командных соревнований. На второй строчке расположились спортсмены из Республики Беларусь, а тройку сильнейших замкнули лыжники из Ярославской области.