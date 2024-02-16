В Башкирии почтили память погибшего участника СВО Газиза Мухамадиева

В деревне Уметбаево Баймакского района 22 февраля прошлого года состоялось открытие мемориальной доски бойцу-земляку Газизу Мухамадиеву. Доску поместили на фасаде его родной школы, сообщает издание «Ветеран Башкортостана».

Рядовой Мухамадиев Газиз Рагипович служил в самоходно-артиллерийском дивизионе 45-й артиллерийской бригады. Он погиб 1 октября 2022 года в ходе спецоперации. Боец посмертно награждён орденом Мужества и орденом Шаймуратова.

В акции памяти принимали участие глава администрации Баймакского района Фанис Аминев, военный комиссар Хурмат Хамитов, родные Газиза, а также ветераны и активисты Баймакского местного отделения «Боевого братства».

Участники почтили память воина минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.