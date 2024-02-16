В Башкирии многодетная мать вонзила вилы в голову друга

В Аскинском районе перед судом предстала местная жительница. Её обвинили в убийстве знакомого.

Многодетная мама проживала в доме одна. Её троих детей забрали органы опеки из-за пристрастия женщины к алкоголю. В гости к сельчанке начал приходить знакомый. Во время одного застолья между ними вспыхнула ссора. Мужчина применил силу к подруге.

Женщина дождалась, когда знакомый уснёт и решила отомстить. Она несколько раз ударила спящего мужчину вилами, а после взяла нож и нанесла ещё несколько ранений. От полученных травм мужчина скончался.