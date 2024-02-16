В Башкирии открыли 35 отделений почтовой связи

Для республики – это важная история, у нас большое количество населения проживает на селе. Люди там нуждаются в почтовых услугах. Мы благодарим нашего Президента, что есть такая программа. Будем продолжать эту работу и в этом году. Почтовым работникам хочу выразить благодарность за их работу.

Радий Хабиров, Глава Башкирии