В Башкирии открыли 35 отделений почтовой связи

Сегодня, 16 февраля, Глава Башкирии и генеральный директор Почты России открыли 35 отделений почтовой связи в республике.
Башкирия считается самым крупным регионов в России по количеству почтовых отделений. Всего их 1236, при этом 80% работают в сельской местности. Новые отделения были открыты после ремонта в рамках федеральной программы.
В 2022 году было модернизировано 20 почтовых отделений. Напомним, президентом России Владимиром Путиным поручено до 2025 года модернизовать и привести в нормативное состояние отделения почтовой связи, расположенные в сельской местности, а также в труднодоступных местностях.
Генеральный директор Почты России поздравил своих коллег с открытием новых отделений.
В модернизированных почтовых отделениях установлены новые окна, кондиционеры, современная мебель, заменены системы освещения, отопления, водоснабжения и канализации.
Многие отделения стали доступнее для маломобильных людей, в них установили пандусы, широкие дверные проемы и кнопки вызова персонала.
В обновленных отделениях появились новые, актуальные для малых и удаленных поселений услуги. Начальник отделения почтовой связи села Малояз Салаватского района Гульназ Аминева и начальник отделения почтовой связи села Зяк-Ишметово Куюргазинского района РБ Гульсара Рашитова рассказали, что теперь у них можно подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг, измерить температуру, давление и уровень кислорода в крови. В селах Айсуак Куюргазинского района и Ташкиново города Нефтекамска можно самостоятельно получить электронные государственные услуги через личный кабинет на портале государственных услуг, распечатать и отсканировать необходимые документы.
Общая сумма инвестиций АО «Почта России» в модернизацию сельских почтовых отделений республики за 2022-2023 годы составила 238 млн рублей. Общее количество обслуживаемого населения модернизированными отделениями составляет 147 956 человек. Более 220 сельских жителей, работающих в них, улучшили условия труда.
В 2024 году планируется модернизировать 21 почтовое отделение. Предполагаемый размер инвестиций составит 218 млн рублей.