В Уфе приступили к демонтажу главного ледового городка

В башкирской столице на площади имени Ленина закрывают главный ледовый городок, который работал почти два месяца. На этой площадке с конца декабря до середины января действовала резиденция Деда Мороза.

По информации пресс-службы городской администрации, в настоящее время сотрудники «Горзеленхоза» приступают к демонтажу световых фигур и пиксельной елки. Несколько дней здесь будут работать специалисты и автовышка.

Завершить все работы планируют до конца текущего месяца.

Добавим, синоптики обещают потепление уже на будущей неделе. В этой связи специалисты заранее позаботились о безопасности горожан.