Радий Хабиров: «Почта России» идёт по пути модернизации»

Сегодня состоялась церемония открытия, участие в которой приняли Радий Хабиров и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков. В зоне обслуживания новых отделений – почти 100 тысяч человек.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи, где на прямой линии с центром управления регионом находились руководители открываемых объектов. Республика – лидер в стране по количеству почтовых отделений – всего их почти 1300. При этом 80% расположены в сельской местности, где они выполняют важную социальную роль. Это возможность не просто отправить письмо, но и оплатить коммунальные счета, получить доступ к госуслугам и даже приобрести необходимые товары. По словам Радия Хабирова, совместными усилиями власти и дальше продолжат модернизацию в этой сфере.
В 2022 году в республике отремонтировали 20 отделений, в планах на 2024-й – еще 21. Программа рассчитана до 2025 года и, по словам главы республики, предстоит еще большой объем работ, в том числе и в вопросе восполнения кадрового дефицита. Недостаток как в рядовых работниках, так и среди руководителей отделений. Глава «Почты России» Михаил Волков поблагодарил власти Башкортостана за оказываемую поддержку.