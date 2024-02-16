Радий Хабиров: «Почта России» идёт по пути модернизации»

Сегодня состоялась церемония открытия, участие в которой приняли Радий Хабиров и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков. В зоне обслуживания новых отделений – почти 100 тысяч человек.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи, где на прямой линии с центром управления регионом находились руководители открываемых объектов. Республика – лидер в стране по количеству почтовых отделений – всего их почти 1300. При этом 80% расположены в сельской местности, где они выполняют важную социальную роль. Это возможность не просто отправить письмо, но и оплатить коммунальные счета, получить доступ к госуслугам и даже приобрести необходимые товары. По словам Радия Хабирова, совместными усилиями власти и дальше продолжат модернизацию в этой сфере.

У нас сегодня очень приятное событие. Мы открываем 35 отремонтированных почтовых отделений. Это интересный проект. Он реализуется по поручению Президента России. И для нас он очень важен. Из 1 280 отделений по Башкортостану 1 070 находятся в сельской местности, причём большинство нуждается в модернизации. За предыдущие два года мы уже отремонтировали 55 отделений. В республике на селе живёт порядка 1,5 млн человек – самое большое количество сельских жителей среди регионов России. И это накладывает на нас особые обязательства, ставит перед нами целый ряд задач, в том числе по ремонту почтовых отделений. Хорошо, что и сама «Почта России» идёт по пути модернизации, становится мультифункциональной, предоставляет и почтовые, и другие важные государственные, социальные услуги.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В 2022 году в республике отремонтировали 20 отделений, в планах на 2024-й – еще 21. Программа рассчитана до 2025 года и, по словам главы республики, предстоит еще большой объем работ, в том числе и в вопросе восполнения кадрового дефицита. Недостаток как в рядовых работниках, так и среди руководителей отделений. Глава «Почты России» Михаил Волков поблагодарил власти Башкортостана за оказываемую поддержку.

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