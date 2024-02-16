Радий Хабиров: «Почта России» идёт по пути модернизации»

У нас сегодня очень приятное событие. Мы открываем 35 отремонтированных почтовых отделений. Это интересный проект. Он реализуется по поручению Президента России. И для нас он очень важен. Из 1 280 отделений по Башкортостану 1 070 находятся в сельской местности, причём большинство нуждается в модернизации. За предыдущие два года мы уже отремонтировали 55 отделений. В республике на селе живёт порядка 1,5 млн человек – самое большое количество сельских жителей среди регионов России. И это накладывает на нас особые обязательства, ставит перед нами целый ряд задач, в том числе по ремонту почтовых отделений. Хорошо, что и сама «Почта России» идёт по пути модернизации, становится мультифункциональной, предоставляет и почтовые, и другие важные государственные, социальные услуги.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан