Иван Куликов посетил Межвузовский студенческий кампус в Уфе

Сегодня Межвузовский студенческий кампус посетил директор департамента региональной промышленности Минпромторга России Иван Куликов. Он ознакомился с работой площадок и лабораторий, где трудятся молодые ученые и студенты по самым разным направлениям.

Здесь у каждого вуза есть свое пространство. Всего по итогу будут функционировать 21 межвузовский центр и лаборатории. Кроме того, здесь будут точки взаимодействия с бизнесом и рождаться стартапы. Иван Куликов дал высокую оценку, отметив, что данный кампус – одна из точек формирования технологического суверенитета страны.