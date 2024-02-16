В Уфе Ассоциация застройщиков подвела итоги работы за 2023 год

В Уфе Ассоциация застройщиков подвела итоги работы за прошлый год и обсудила планы на текущий. Участие в заседании принял участие премьер-министр правительства Андрей Назаров. По итогам 2023-го на 70% показал рост индивидуального строительства.

Увеличилась доля ипотечных кредитов, при этом на новостройки 60% займов оформлено с господдержкой. Большим шагом стало решение проблемы обманутых дольщиков в регионе. По объемам вводимого жилья Башкортостан занял вторую строчку в ПФО, а по России закрепился на седьмом месте.