В Уфе Ассоциация застройщиков подвела итоги работы за 2023 год

В Уфе Ассоциация застройщиков подвела итоги работы за прошлый год и обсудила планы на текущий. Участие в заседании принял участие премьер-министр правительства Андрей Назаров. По итогам 2023-го на 70% показал рост индивидуального строительства.
Увеличилась доля ипотечных кредитов, при этом на новостройки 60% займов оформлено с господдержкой. Большим шагом стало решение проблемы обманутых дольщиков в регионе. По объемам вводимого жилья Башкортостан занял вторую строчку в ПФО, а по России закрепился на седьмом месте.
Кроме того, в ходе заседания отметили наиболее отличившихся членов ассоциации. Им вручили почетные грамоты и благодарности правительства республики, а также благодарственные письма за подписью премьер-министра. В 2024-м ассоциация в числе основных задач обозначила борьбу с так называемым потребительским экстремизмом.