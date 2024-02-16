В Башкирии более 5 млрд рублей направили на поддержку воинов СВО и членов их семей

В прошлом году в Башкирии общий объем средств республиканского бюджета, которые были направлены на предоставление мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей, превысил 5 млрд рублей. Об этом на заключительном мероприятии акции «Поезд помощи» сообщила вице-премьер – министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

Как сообщает ИА «Башинформ», она отметила, что существенная помощь оказывается в восстановлении новых территорий. Кроме того, в формировании гумконвоев для отправки в зону СВО принимают активное участие неравнодушные жители региона и сотрудники предприятий.

Подводя итоги прошедшего года я бы хотела добавить, что он запомнится нам активными, плодотворными результатами и добрыми делами. Мы одними из первых создали филиал госфонда «Защитники Отечества», довели численность социальных координаторов до 97 человек. Таким образом, теперь все муниципалитеты республики обеспечены нашими помощниками на местах. Работа филиала выстроена со всеми органами исполнительной власти и ведомствами. За время работы фонда в филиал обратилось более 15 тысяч человек, поступило более 24 тысяч обращений. Лира Игтисамова, вице-премьер – министр финансов Башкирии

Также на территории Башкирии открыли свои двери четыре центра поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Они функционируют в Стерлитамаке, Сибае, Нефтекамске и Уфе. С их помощью осуществляется комплексное решение вопросов на местах.

По словам Лиры Игтисамовой, на сегодняшний день в нашем регионе в сравнении с другими регионами ПФО реализуется наибольшее количество дополнительных мер поддержки, которые востребованы бойцами и членами их семей. Сейчас их в Башкирии 39. Наиболее массовые: бесплатный проезд детям участников СВО на общественном транспорте, бесплатное горячее питание для школьников и студентов колледжей.

Масштабным и ярким событием стал «Кубок Защитников Отечества», проведенный в Уфе в ноябре прошедшего года, в котором приняло участие 20 команд ветеранов СВО из Приволжского и Уральского федеральных округов. И сегодня в Уфе состоялся завершающий этап акции «Поезд помощи». Данный формат показал свою эффективность и полезность. Для жителей республики это дало возможность получить квалифицированные консультации и решить свои вопросы сразу комплексно, не выезжая за пределы района. Лира Игтисамова, вице-премьер – министр финансов Башкирии

По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане, депутата Госсобрания Гульнур Кульсариной, акция «Поезд помощи» объединяет всех жителей Башкирии, которые готовы оказать помощь воинам из Башкирии. В рамках акции с октября прошлого года в 16 районах и городах республики состоялись встречи с родными и близкими наших военнослужащих, а также самими участниками и ветеранами СВО. Общее количество обращений, обработанных в режиме «единого окна», превысило 6 тысяч.

Сегодня, 16 февраля, на площадке Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова прошел завершающий день консультаций по оказанию всесторонней поддержки ветеранам и участникам СВО, семьям погибших бойцов из Уфы и близлежащих районов. Представители более 20 региональных ведомств принимали всех желающих по вопросам, связанным с участием в спецоперации.