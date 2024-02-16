В Башкирии более 5 млрд рублей направили на поддержку воинов СВО и членов их семей

В прошлом году в Башкирии общий объем средств республиканского бюджета, которые были направлены на предоставление мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей, превысил 5 млрд рублей. Об этом на заключительном мероприятии акции «Поезд помощи» сообщила вице-премьер – министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.
Как сообщает ИА «Башинформ», она отметила, что существенная помощь оказывается в восстановлении новых территорий. Кроме того, в формировании гумконвоев для отправки в зону СВО принимают активное участие неравнодушные жители региона и сотрудники предприятий.
Также на территории Башкирии открыли свои двери четыре центра поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Они функционируют в Стерлитамаке, Сибае, Нефтекамске и Уфе. С их помощью осуществляется комплексное решение вопросов на местах.
По словам Лиры Игтисамовой, на сегодняшний день в нашем регионе в сравнении с другими регионами ПФО реализуется наибольшее количество дополнительных мер поддержки, которые востребованы бойцами и членами их семей. Сейчас их в Башкирии 39. Наиболее массовые: бесплатный проезд детям участников СВО на общественном транспорте, бесплатное горячее питание для школьников и студентов колледжей.
По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане, депутата Госсобрания Гульнур Кульсариной, акция «Поезд помощи» объединяет всех жителей Башкирии, которые готовы оказать помощь воинам из Башкирии. В рамках акции с октября прошлого года в 16 районах и городах республики состоялись встречи с родными и близкими наших военнослужащих, а также самими участниками и ветеранами СВО. Общее количество обращений, обработанных в режиме «единого окна», превысило 6 тысяч.
Сегодня, 16 февраля, на площадке Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова прошел завершающий день консультаций по оказанию всесторонней поддержки ветеранам и участникам СВО, семьям погибших бойцов из Уфы и близлежащих районов. Представители более 20 региональных ведомств принимали всех желающих по вопросам, связанным с участием в спецоперации.
Фото: ИА «Башинформ»