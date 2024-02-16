В Уфе специалисты объяснили рост заболеваемости корью

В Республиканской инфекционной больнице объяснили рост заболеваемости корью. Это связано с достаточно большим количеством неиммунизированных людей. Так как вирус отличается крайне высокой степенью заразности, из десяти человек, у которых нет иммунитета, при контакте с заболевшим заразятся все.

А ослаб коллективный иммунитет в период пандемии COVID-19. К тому же в этот период игнорировалась вакцинопрофилактика. Этиотропной терапии кори на сегодняшний день нет и единственное эффективное средство профилактики – это прививка.

Источником инфекции является больной, который выделяет вирус с последних дней инкубационного периода, когда он сам ещё не знает, что заболел, а также до появления сыпи и в первые четверо суток от начала кожных высыпаний. Врачи изолируют таких пациентов в отдельные боксы.