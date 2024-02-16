В Уфе специалисты объяснили рост заболеваемости корью

В Республиканской инфекционной больнице объяснили рост заболеваемости корью. Это связано с достаточно большим количеством неиммунизированных людей. Так как вирус отличается крайне высокой степенью заразности, из десяти человек, у которых нет иммунитета, при контакте с заболевшим заразятся все.
А ослаб коллективный иммунитет в период пандемии COVID-19. К тому же в этот период игнорировалась вакцинопрофилактика. Этиотропной терапии кори на сегодняшний день нет и единственное эффективное средство профилактики – это прививка.
Источником инфекции является больной, который выделяет вирус с последних дней инкубационного периода, когда он сам ещё не знает, что заболел, а также до появления сыпи и в первые четверо суток от начала кожных высыпаний. Врачи изолируют таких пациентов в отдельные боксы.
Обычно инфекция длится до 14 дней. Если же корь осложняется пневмонией, менингоэнцефалитом, воспалениями мозговой ткани, то болезнь протекает до трёх недель, иногда даже больше месяца. Зависит от фонового состояния, от иммунитета.