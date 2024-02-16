В Уфе проходит форум «Труд-крут»

Мероприятие посвящено предстоящему Дню российских студенческих отрядов. В Конгресс-холе «Торатау» собрались молодые люди, которые параллельно с учёбой выбирают работу.

В Башкортостане функционирует крупное региональное отделение РСО. На форуме, организованном, кстати, силами членов студотрядов, наградили самых активных ребят. Для участников форума проходят мастер-классы и различные квесты.

Здесь же развернулись стенды крупных предприятий, которые хотят привлечь к себе на работу молодых людей. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением «Российские студенческие отряды» и компанией «Ростелеком».