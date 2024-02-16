В Уфе прошёл проект Министерства культуры «Всероссийские филармонические сезоны»

Проект федерального Министерства культуры «Всероссийские филармонические сезоны» прошёл в Уфе. Госоркестр Башкортостана под управлением Дмитрия Крюкова представил концерт, в первом отделении которого солировала одна из самых выдающихся пианисток – Анна Цыбулёва.

Уфимской публике она представила концерт для фортепиано с оркестром №1 Иоганнеса Брамса. Мировая известность пришла в 2015 году, когда она одержала победу на престижном конкурсе пианистов в Лидсе.