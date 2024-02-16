В Башкирии запустили первые технологические линии предприятия «Россильбер»

В Уфимском районе сегодня прошёл технологический запуск нового предприятия по производству индустриальных красок и смазочных материалов. В церемонии приняли участие Радий Хабиров и замминистра промышленности России Алексей Беспрозванных. Федеральный чиновник отметил передовые позиции республики в части работы индустриальных парков, где и открылся новый завод. Беспрозванных также рассказал о вкладе башкирских предприятий в дело технологического суверенитета страны.

Установка – словно, завод в миниатюре. Прежде, чем начать промышленный запуск, на ней выпускают небольшую партию – на пробу, после чего масштабируют производство уже на основном оборудовании.

Производство индустриальных красок и смазочных материалов – основное направление предприятия «Россильбер». Оно работает для нефтегазовых и металлургических отраслей, идёт по пути импортозамещения. Новые продукты здесь создают в собственных лабораториях.

С заказами проблем нет, даже наоборот. После ухода западных компаний башкирское предприятие осталось единственным производителем в стране, сумевшим продолжить свою работу и став основным поставщиком для крупнейших корпораций, например, для «Газпрома». Основной завод располагался в Белорецке. Инвесторы решили открыть ещё один – уже на территории Уфимского индустриального парка.

Изначально инвесторы планировали в год выпускать 2,5 тыс. тонны продукции. Но в процессе реализации проекта стало понятно, что объемы можно и нужно кратно увеличить. Теперь по плану здесь будут производить уже 20 тыс. тонн. Причём треть намерены отправлять на экспорт.

В церемонии технологического запуска предприятия приняли участие Глава Башкортостана и заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. Радий Хабиров отметил ту работу, которую проводит руководство завода «Россильбер» в части импортозамещения, а также отметил вклад властей в оказание господдержки.

Компания «Россильбер» уже имеет определённый опыт. Они молодцы – когда западные компании начали уходить с этого рынка, они его перехватили. И наши крупнейшие нефтегазовые компании, которые прокладывают трубы, не остались без поставщика краски. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы строить новые промплощадки. У нас уже есть 12 индустриальных, 19 технопарков. И при поддержке Минпромторга России мы помогаем развиваться здесь импортозамещающим проектам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан