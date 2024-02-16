В Башкирии запустили первые технологические линии предприятия «Россильбер»

В Уфимском районе сегодня прошёл технологический запуск нового предприятия по производству индустриальных красок и смазочных материалов. В церемонии приняли участие Радий Хабиров и замминистра промышленности России Алексей Беспрозванных. Федеральный чиновник отметил передовые позиции республики в части работы индустриальных парков, где и открылся новый завод. Беспрозванных также рассказал о вкладе башкирских предприятий в дело технологического суверенитета страны.
Установка – словно, завод в миниатюре. Прежде, чем начать промышленный запуск, на ней выпускают небольшую партию – на пробу, после чего масштабируют производство уже на основном оборудовании.
Производство индустриальных красок и смазочных материалов – основное направление предприятия «Россильбер». Оно работает для нефтегазовых и металлургических отраслей, идёт по пути импортозамещения. Новые продукты здесь создают в собственных лабораториях.
С заказами проблем нет, даже наоборот. После ухода западных компаний башкирское предприятие осталось единственным производителем в стране, сумевшим продолжить свою работу и став основным поставщиком для крупнейших корпораций, например, для «Газпрома». Основной завод располагался в Белорецке. Инвесторы решили открыть ещё один – уже на территории Уфимского индустриального парка.
Изначально инвесторы планировали в год выпускать 2,5 тыс. тонны продукции. Но в процессе реализации проекта стало понятно, что объемы можно и нужно кратно увеличить. Теперь по плану здесь будут производить уже 20 тыс. тонн. Причём треть намерены отправлять на экспорт.
В церемонии технологического запуска предприятия приняли участие Глава Башкортостана и заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. Радий Хабиров отметил ту работу, которую проводит руководство завода «Россильбер» в части импортозамещения, а также отметил вклад властей в оказание господдержки.
Чтобы открыть новое производство на территории Уфимского индустриального парка, предприятию пришлось немало постараться. Практически все помещения здесь уже заняты. И, по словам главы республики, необходимо строить новые индустриальные технопарки. У Башкортостана есть трудовые ресурсы, и потенциал в части привлечения инвестиций.