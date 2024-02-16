В Башкирии начнут строительство радиоэлектронного технопарка

Как раз недавно был визит с Радием Фаритовичем, было подписано соглашение с «Брестэнерго». Те наработки, которые сегодня здесь есть, в планах уже и 13 тыс. и 7 тыс. заполнить, и баки, и металлоконструкции. Предприятие развивается, и растёт штат, показатели растут, тот индекс, который сегодня есть – это как раз часть работ на таких предприятиях.

Александр Шельдяев, заместитель Премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан