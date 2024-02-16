В Башкирии начнут строительство радиоэлектронного технопарка

В ближайшее время в регионе начнётся строительство радиоэлектронного технопарка. Это первый этап реализации проекта «Федеральный центр технологий печати и микроэлектроники», который включён в «прорывные» проекты Республики Башкортостан.
Сегодня его площадки посетил директор департамента региональной промышленности Минпромторга России Иван Куликов. Площадь технопарка более трёх гектаров. Там будет вестись работа по импортозамещению, в том числе, для нужд производства беспилотников, чтобы не зависеть от зарубежных комплектующих. К слову, рядом уже есть предприятие, которое начало серийное производство агродронов – значит, есть и потенциальный заказчик.
Руководитель департамента Минпромторга России Иван Куликов также ознакомился с деятельностью Уфимского трансформаторного завода. Производство неуклонно растёт. В прошлом году объём продукции вырос в два раза по сравнению с 2022 годом. На предприятии начали выпускать трансформаторы на 500 киловольт. Устройства такой мощности особенно востребованы на Дальнем Востоке. Перспективы дальнейшего развития широки.