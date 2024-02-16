В Башкирии начнут строительство радиоэлектронного технопарка

В ближайшее время в регионе начнётся строительство радиоэлектронного технопарка. Это первый этап реализации проекта «Федеральный центр технологий печати и микроэлектроники», который включён в «прорывные» проекты Республики Башкортостан.

Сегодня его площадки посетил директор департамента региональной промышленности Минпромторга России Иван Куликов. Площадь технопарка более трёх гектаров. Там будет вестись работа по импортозамещению, в том числе, для нужд производства беспилотников, чтобы не зависеть от зарубежных комплектующих. К слову, рядом уже есть предприятие, которое начало серийное производство агродронов – значит, есть и потенциальный заказчик.

Руководитель департамента Минпромторга России Иван Куликов также ознакомился с деятельностью Уфимского трансформаторного завода. Производство неуклонно растёт. В прошлом году объём продукции вырос в два раза по сравнению с 2022 годом. На предприятии начали выпускать трансформаторы на 500 киловольт. Устройства такой мощности особенно востребованы на Дальнем Востоке. Перспективы дальнейшего развития широки.

Как раз недавно был визит с Радием Фаритовичем, было подписано соглашение с «Брестэнерго». Те наработки, которые сегодня здесь есть, в планах уже и 13 тыс. и 7 тыс. заполнить, и баки, и металлоконструкции. Предприятие развивается, и растёт штат, показатели растут, тот индекс, который сегодня есть – это как раз часть работ на таких предприятиях.  

Александр Шельдяев, заместитель Премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
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Уфимская волна