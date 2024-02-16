В Уфе в Конгресс-холле «Торатау» прошло семейное мероприятие

На площадке собрали различные активности, мастер-классы. Среди них – конкурс детских рисунков, фотовыставка, ярмарка товаров от юных ремесленников. Также там прошёл очный этап конкурса «Икарёнок». Воспитанники детских садов со всей республики лично защищают проекты.

Малыши создали из конструктора для робототехники различные приспособления, которые могут облегчить труд их родителей. Тема конкурса – «Профессия в семье». В разработке им помогали педагоги, мамы и папы. Лучшая команда представит республику на Всероссийском конкурсе «Икарёнок».