В Уфе прошел учебный семинар для воспитанников Федерации каратэ республики

В Уфе прошел учебно-тренировочный семинар для воспитанников Федерации каратэ республики. Поделиться знаниями приехал многократный чемпиона мира и Европы, и главный тренер национальной команды Исламутдин Эльдарушев.
С 2019 года Исламутдин Эльдарушев возглавляет сборную страны по каратэ. В его спортивной карьере много медалей как всероссийского, так и международного уровня. Исламутдин Русланович является чемпионом Европы, неоднократным призёром чемпионатов мира. Теперь главный тренер делится своими знаниями с подрастающим поколением и будущими чемпионами.
Семинар в Уфе проходил в течение двух дней. Участие принимали спортсмены разных возрастов. Это и только начинающие каратисты, и победители чемпионатов страны. Например, Анна Кудрявцева. Спортсменка стала чемпионкой России в 2023 году. Но на этом останавливаться она не собирается.
Основной акцент на мастер-классе Исламутдин Русланович уделял технической подготовке спортсменов. Это совокупность стоек, ударов и защит. Конечно, за два дня донести до ребят все накопленные знания тяжело. Но необходимым навыкам научить удалось.
Семинар такого формата от наставника сборной проводится второй год подряд. Это мероприятие стало традиционным. И его планируют проводить ежегодно перед всероссийскими стартами «Олимпийские надежды». Это ежегодные старты, которые проводятся в столице нашей Республики с 2016 года.
Уже в субботу в Уфимском центре Римы Баталовой стартуют всероссийские соревнования по каратэ «Олимпийские надежды». Это ежегодные старты, которые проводятся в столице нашей Республики с 2016 года.
В эти выходные на соревнованиях выступят около 2 тыс. каратистов из 30 регионов страны. Теперь башкирские спортсмены смогут применить полученные на семинаре знания на практике.