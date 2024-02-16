В Уфе прошел учебный семинар для воспитанников Федерации каратэ республики

В Уфе прошел учебно-тренировочный семинар для воспитанников Федерации каратэ республики. Поделиться знаниями приехал многократный чемпиона мира и Европы, и главный тренер национальной команды Исламутдин Эльдарушев.

С 2019 года Исламутдин Эльдарушев возглавляет сборную страны по каратэ. В его спортивной карьере много медалей как всероссийского, так и международного уровня. Исламутдин Русланович является чемпионом Европы, неоднократным призёром чемпионатов мира. Теперь главный тренер делится своими знаниями с подрастающим поколением и будущими чемпионами.

Семинар в Уфе проходил в течение двух дней. Участие принимали спортсмены разных возрастов. Это и только начинающие каратисты, и победители чемпионатов страны. Например, Анна Кудрявцева. Спортсменка стала чемпионкой России в 2023 году. Но на этом останавливаться она не собирается.

С Исламом Руслановичем мы работаем каждый раз. Много сборов с ним уже прошли. Интересно, познавательно. Что-то новое берем. Малыши мои здесь тоже участвуют, тоже опыта набираются. Анна Кудрявцева, чемпионка России по каратэ 2023

Основной акцент на мастер-классе Исламутдин Русланович уделял технической подготовке спортсменов. Это совокупность стоек, ударов и защит. Конечно, за два дня донести до ребят все накопленные знания тяжело. Но необходимым навыкам научить удалось.

Понятно, всему сразу можно не научиться. Но они смотрят, как это делают более возрастные спортсмены, более профессиональные спортсмены, которые у нас участвуют на международных соревнованиях и, соответственно, принимают это уже в предстоящих соревнованиях пробуют и у них все получается. Евгений Мещеряков, президент спортивной Федерации каратэ Республики Башкортостан

Семинар такого формата от наставника сборной проводится второй год подряд. Это мероприятие стало традиционным. И его планируют проводить ежегодно перед всероссийскими стартами «Олимпийские надежды». Это ежегодные старты, которые проводятся в столице нашей Республики с 2016 года.

Федерация Башкортостана всегда отличалась тем, что в составе сборной всегда лидеры, всегда много лидеров было и есть, поэтому очень много именитых спортсменов. Здесь единственное сейчас нет, в связи с ситуацией определенной, Эрнеста Шарафутдинова – бронзового чемпиона последнего чемпионата мира, а так все лидеры здесь. Исламутдин Эльдарушев, главный тренер сборной России по каратэ

Уже в субботу в Уфимском центре Римы Баталовой стартуют всероссийские соревнования по каратэ «Олимпийские надежды». Это ежегодные старты, которые проводятся в столице нашей Республики с 2016 года.