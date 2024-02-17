В Уфе подвели итоги работы проекта «Поезд помощи»

Акция проходила по инициативе филиала госфонда «Защитники отечества». Приём участников СВО и членов их семей мультидисциплинарная бригада, которая выезжала в муниципалитеты, провела в столице республики. Это завершающий в рамках проекта 16-й приём.

Старт «Поезду помощи» был дан в прошлом году осенью. Его суть в том, что помощь бойцам и членам их семей оказывалась на месте – выезжали представители министерств и ведомств, общественники и юристы. Таким образом, было принято более 7 тыс. обращений.

Также сегодня прошёл брифинг по итогам «Поезда здоровья». Напомним, в республике действует 39 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Перечень постоянно совершенствуется и пополняется, учитывая обратную связь от военнослужащих и членов их семей.

Средства из Республики Башкортостан выделяются колоссальные. Башкортостан один из лидеров в стране. За 2023 год общий объём ассигнований, который был направлен на поддержку наших бойцов и членов их семей, превысил 5 млрд рублей. Кроме того, оказывается значительная помощь восстановления наших новых территорий.

Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан
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