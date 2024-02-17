В Уфе подвели итоги работы проекта «Поезд помощи»

Акция проходила по инициативе филиала госфонда «Защитники отечества». Приём участников СВО и членов их семей мультидисциплинарная бригада, которая выезжала в муниципалитеты, провела в столице республики. Это завершающий в рамках проекта 16-й приём.

Старт «Поезду помощи» был дан в прошлом году осенью. Его суть в том, что помощь бойцам и членам их семей оказывалась на месте – выезжали представители министерств и ведомств, общественники и юристы. Таким образом, было принято более 7 тыс. обращений.

Также сегодня прошёл брифинг по итогам «Поезда здоровья». Напомним, в республике действует 39 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Перечень постоянно совершенствуется и пополняется, учитывая обратную связь от военнослужащих и членов их семей.