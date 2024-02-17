Житель Уфы оказался запертым в квартире из-за пожара

Сегодня, 17 февраля, в Уфе зафиксировали крупный пожар. Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Рыльского.

На девятом этаже в подъезде огнём охватило дощатый ящик. Коридор затянуло дымом. Прибывшие спасатели эвакуировали мужчину, квартира которого оказалась отрезана дымом и огнём. Если бы уфимец сам попытался выйти – он мог погибнуть.

Также пожарные эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов шесть человек, среди которых двое – дети. Причина случившегося уточняется.