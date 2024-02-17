Жители Башкирии отдали мошенникам более 15 млн рублей

Например, 26-летний житель Альшеевского района в ноябре получил сообщение от неизвестного с предложением заработать путём инвестирования. Он подал заявку, а через несколько минут ему позвонил якобы инвестор, который рассказал об условиях и преимуществах данного вида заработка. Парень оформил несколько кредитов на общую сумму в 4 млн рублей, которые в течение двух месяцев добровольно вносил в «проект». Когда парень захотел вывести деньги, его личный кабинет ожидаемо оказался заблокированным.