В минэкологии Башкирии рассказали о паводковой ситуации

В министерстве природопользования и экологии Башкирии рассказали, как республика готовится к весеннему половодью и паводковой ситуации.
Предварительная высота снежного покрова на Юмагузинском водохранилище равна 65-87 см, запасы воды в снеге 130-197 мм и на водосборной площади достигают 1,5-1,7 км³. Сейчас специалисты расчищают от снега гребень плотины и водопропускные сооружения.
Согласно информации съемок БашУГМС, на 10 февраля запасы воды в снежном покрове реки Белой превышают средние многолетние значения на 10-28%, а его высота колеблется в пределах 46-84 см, что также на 30-60% выше нормы.