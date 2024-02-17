В минэкологии Башкирии рассказали о паводковой ситуации

В министерстве природопользования и экологии Башкирии рассказали, как республика готовится к весеннему половодью и паводковой ситуации.

Фото №1 - В минэкологии Башкирии рассказали о паводковой ситуации

Предварительная высота снежного покрова на Юмагузинском водохранилище равна 65-87 см, запасы воды в снеге 130-197 мм и на водосборной площади достигают 1,5-1,7 км³. Сейчас специалисты расчищают от снега гребень плотины и водопропускные сооружения.

Согласно информации съемок БашУГМС, на 10 февраля запасы воды в снежном покрове реки Белой превышают средние многолетние значения на 10-28%, а его высота колеблется в пределах 46-84 см, что также на 30-60% выше нормы.

В республике принимаются своевременные меры для обеспечения безаварийного прохождения предстоящего паводка. На объектах ГТС создан резерв необходимых материалов, техники, оборудования для оперативной ликвидации возможных аварийных и внештатных ситуаций, связанных с прохождением паводка, произведено опорожнение водохранилищ для приема паводковых вод.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии РБ 
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