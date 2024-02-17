В Уфе пожилой лыжник едва не погиб из-за холода

16 февраля к спасателям обратился сын пенсионера, который заявил, что отец не вернулся с лыжной прогулки. Мужчина отправился в сторону микрорайона Базилевка.

Спасатели и сотрудники поисково-спасательного отряда прибыли на место происшествия, разделились на три группы и начали поиски. Только через 40 минут пенсионера удалось найти в 1,5-2 км от дома. Он лежал в поле и сильно замёрз.