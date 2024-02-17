В Башкирии пьяный мужчина до смерти избил знакомую

В Туймазах зафиксировали жестокое убийство. В преступлении обвинили 59-летнего местного жителя.
26 января мужчина проводил время со своей 62-летней знакомой в комнате общежития. Они распивали спиртные напитки, но вскоре женщина начала вести себя импульсивно. Мужчина разозлился и стал бить несчастную ногами и кулаками. Он вернулся за стол, а женщине стало плохо. Горожанин вызвал врачей, но избитая скончалась до приезда медиков.
Ранее мужчина был судим за совершение аналогичного преступления, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью этой же женщине. Он признал вину и рассказал об обстоятельствах случившегося.
Фото: СК РФ по РБ.