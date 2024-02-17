В Башкирии водителя тягача спасли от обморожения

В Иглинском районе помощь инспекторов ГИБДД потребовалась водителю тягача. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Фото №1 - В Башкирии водителя тягача спасли от обморожения

На 1506 км автодороги М-5 два сотрудника дорожно-патрульной службы заметили припаркованный тягач. Транспорт стоял на обочине дороги в 29-градусный мороз. Оказалось, у грузовика произошла поломка. Инспекторы помогли водителю и выявили неисправность сепаратора и лопнувший шланг гидроусилителя.

Сотрудники ГИБДД отвезли мужчину в магазин автозапчастей и помогли дальнобойщику наладить транспортное средство. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за помощь.

Фото: ГИБДД РБ. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти