В Уфе открылся оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина

Сегодня, 17 февраля, состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Уникальное спортивное сооружение названо в честь экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина. Комплекс оборудован бассейном, катком и универсальным залом.

Фото №1 - В Уфе открылся оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина

В церемонии открытия приняли участие: Глава Башкирии Радий Хабиров, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, президент Всероссийской федерации школьного спорта, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, председатель правления Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», олимпийская чемпионка Светлана Антипова, гендиректор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак и другие гости.

Спортивный объект начали возводить в 2022 году в рамках благотворительной программы «Газпром – детям». Её реализуют с 2007 года в 74 российских регионах. За это время в стране построили более 2 000 социальных объектов, в том числе 22 – в Башкортостане. Среди них – спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту и крытый каток для шорт-трека в Уфе.

Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина расположен на улице Менделеева между горнолыжным центром «Ак Йорт» и площадкой «ВДНХ-Экспо». В трёхэтажном здании площадью 9,5 тыс. кв. м разместились ледовая арена, зал для борьбы, универсальный спортивный и тренажёрный залы, а также большой и малый бассейны. Здесь смогут безвозмездно заниматься более 400 детей.

Радий Хабиров вместе с гостями осмотрел плавательный бассейн, пообщался с членами сборной Башкортостана по плаванию и вместе с рекордсменкой всероссийских соревнований Викторией Ширяевой дал старт заплыву юных пловцов.

Сегодня в нашей республике очень важное событие. Мы открываем замечательный спортивный комплекс с бассейном, ледовым дворцом и большим залом. И самое главное - мы это отдаём нашим детям. Если вы хотите сегодня посмотреть на счастливых людей, посмотрите на всех нас. Потому что у нас есть возможность что-то сделать для вас, для наших детей. Я хочу пожелать вам дорогие ребята, чтобы вы росли, становились сильными, крепкими и, самое главное, были хорошими людьми, гражданами нашей великой страны. Может быть, не все вы станете величайшими спортсменами, но точно здесь научитесь быть крепкими, сильными, любящими свою Родину гражданами нашей страны.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Глава республики также вручил государственные награды Башкортостана.

Гендиректор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак вручил символический ключ от спорткомплекса юным спортсменам.

Сегодня радостное событие не только для Уфы, но для всей нашей компании. Наши дети получают замечательный спортивный объект, которому можно позавидовать. Мы видим, какую большую поддержку оказывает руководство республики и лично Глава региона развитию детского спорта и в целом физкультурного движения. Пусть таких спортивных сооружений будет еще больше, а нашим ребятишкам я желаю удачи.

Владимир Приймак, генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома»

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов поблагодарил руководство республики за поддержку во время строительства ФОКа и пожелал ребятам ярких спортивных побед и достижений.

Спортивный комплекс построен в очень красивом месте Уфы и за это мы очень благодарны Ульфату Мансуровичу Мустафину за то, что он в свое время выделил нам этот земельный участок. И конечно мы всегда будем чтить его память. Мы и дальше будем активно помогать республике в возведении новых спортивных объектов.

Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»
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Радий Хабиров также осмотрел зал художественной гимнастики, пообщался с тренерами и юными гимнастками и пожелал им ярких выступлений и побед.

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