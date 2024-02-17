В Уфе открылся оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина

Сегодня, 17 февраля, состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Уникальное спортивное сооружение названо в честь экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина. Комплекс оборудован бассейном, катком и универсальным залом.
В церемонии открытия приняли участие: Глава Башкирии Радий Хабиров, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, президент Всероссийской федерации школьного спорта, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, председатель правления Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», олимпийская чемпионка Светлана Антипова, гендиректор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак и другие гости.
Спортивный объект начали возводить в 2022 году в рамках благотворительной программы «Газпром – детям». Её реализуют с 2007 года в 74 российских регионах. За это время в стране построили более 2 000 социальных объектов, в том числе 22 – в Башкортостане. Среди них – спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту и крытый каток для шорт-трека в Уфе.
Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина расположен на улице Менделеева между горнолыжным центром «Ак Йорт» и площадкой «ВДНХ-Экспо». В трёхэтажном здании площадью 9,5 тыс. кв. м разместились ледовая арена, зал для борьбы, универсальный спортивный и тренажёрный залы, а также большой и малый бассейны. Здесь смогут безвозмездно заниматься более 400 детей.
Радий Хабиров вместе с гостями осмотрел плавательный бассейн, пообщался с членами сборной Башкортостана по плаванию и вместе с рекордсменкой всероссийских соревнований Викторией Ширяевой дал старт заплыву юных пловцов.
Глава республики также вручил государственные награды Башкортостана.
Гендиректор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак вручил символический ключ от спорткомплекса юным спортсменам.
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов поблагодарил руководство республики за поддержку во время строительства ФОКа и пожелал ребятам ярких спортивных побед и достижений.
Радий Хабиров также осмотрел зал художественной гимнастики, пообщался с тренерами и юными гимнастками и пожелал им ярких выступлений и побед.