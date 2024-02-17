В Уфе открылся оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина

Сегодня в нашей республике очень важное событие. Мы открываем замечательный спортивный комплекс с бассейном, ледовым дворцом и большим залом. И самое главное - мы это отдаём нашим детям. Если вы хотите сегодня посмотреть на счастливых людей, посмотрите на всех нас. Потому что у нас есть возможность что-то сделать для вас, для наших детей. Я хочу пожелать вам дорогие ребята, чтобы вы росли, становились сильными, крепкими и, самое главное, были хорошими людьми, гражданами нашей великой страны. Может быть, не все вы станете величайшими спортсменами, но точно здесь научитесь быть крепкими, сильными, любящими свою Родину гражданами нашей страны.

Радий Хабиров, Глава Башкирии