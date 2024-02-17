В Уфе открылся новый спортивный комплекс

Сегодня в Уфе свои двери открыл новый спортивный комплекс. Объект был построен в рамках социального проекта Газпрома. В церемонии принял участие руководитель региона Радий Хабиров. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе есть бассейн, каток, и универсальный зал. Центр будет носить имя Ульфата Мустафина. Там же состоялся Совет по вопросам развития физической культуры и спорта при главе республики.

Ключ в руках фигуристки и хоккеистки как символ честной борьбы и того, что спорт объединяет. Объект на самом деле уникальный. В нём есть бассейн, ледовая арена, тренажёрный и игровой залы. Настоящий подарок детям и столице республики в преддверии её 450-летия.

Сегодня в нашей республике, в Уфе очень важное событие. Мы передаём нашим детям замечательный спортивный комплекс. Здесь три в одном – и бассейн, и ледовый дворец, и большой спортзал. Всё это, чтобы ребята росли, становились сильными, крепкими и, самое главное, хорошими людьми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Физкультурно-оздоровительный комплекс расположился на улице Менделеева между горнолыжным комплексом «Ак Йорт» и ВДНХ-Экспо. Здесь как раз не хватало подобного центра. Сразу после торжественной церемонии открытия юные хоккеисты смогли опробовать лед.

Амина Хизбуллина занимается хоккеем 9 лет. Тренируется она вместе со сверстниками из школы «Салават Юлаев», но теперь с появлением нового центра ещё больше ребят смогут заниматься спортом. В группе начальной подготовки по хоккею будут тренироваться и девочки.

Тренироваться здесь могут более 300 детей: кроме хоккея, фигурного катания и плавания свои занятия будут проводить бадминтонисты, представители единоборств и другие. Центр будет носить имя Ульфата Мустафина.

Мы делаем большие вливания в инфраструктуру – строим новые спортивные сооружения и объекты. Важно подумать о том, чтобы они эффективно работали. И любой ребёнок мог бы заниматься дисциплиной, которая ему интересна. Это нетривиальная задача, которую мы должны решить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И сразу в новом Центре состоялось заседание Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при главе республики. За последние три года вложения в эту отрасль в регионе выросли почти в три раза – до 10 млрд рублей. В Башкортостане построили 12 крупных объектов для занятий физической культурой: в Уфе, Октябрьском, Акъяре и не только. К 450-летию Уфы будут сданы Центр борьбы, Центр фехтования, комплекс гребного слалома.