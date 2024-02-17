В Башкирии начали информировать население о предстоящих выборах Президента России

В преддверии президентских выборов в стране началось информирование населения о предстоящем голосовании. Члены участковых избирательных комиссий ходят по домам и приглашают жителей принять участие в главном политическом событии года.

Обходчики используют мобильные приложения, рассказывают о способах голосования, а также отмечают тех, кто хотел бы проголосовать на дому, поскольку не может прийти на участок. Один из обходов прошёл в селе Михайловка Уфимского района. Там насчитывается около 2 тыс. избирателей.

Все представители избирательных комиссий носят при себе удостоверение личности, а также белый жилет с эмблемой в виде буквы V и флага Российской федерации. При себе у них также сумка с логотипом избирательной кампании, телефон или планшет.