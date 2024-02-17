В Уфе спасатели помогли пенсионеру

Спасатели Управления гражданской защиты Уфы спасли пенсионера. Вызов поступил от сына 74-летнего мужчины. Он рассказал, что днём отец ушёл на лыжную прогулку в сторону Базилевки, но домой не вернулся. Телефона у дедушки при себе не было. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и волонтёры «БашРегионСпаса».
Разбившись на три группы, они стали прочесывать местность. Пожилого лыжника нашли во втором км от дома. Он лежал в поле и сильно замерз. Волонтёры и спасатели пробились сквозь сугробы, уложили его на носилки и вынесли к дороге. Там передали прибывшим врачам скорой помощи.