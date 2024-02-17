Садоводов Башкирии научили руководить СНТ

В этом году Радий Хабиров учредил 10 премий для лучших садовых товариществ по 500 тыс. рублей. Претенденты на выплату узнали, как решать вопросы видеонаблюдения, охраны территории, пожарной безопасности и многие другие. На мероприятии отметили, что уровень садоводства в республике за последние 3 года значительно вырос.