В Башкирии прошло совещание пчеловодов республики

В Иглинском районе прошло зональное совещание пчеловодов республики. Здесь собрались пасечники из 17 районов республики. В первую очередь это площадка для обмена опытом, а также обсуждения вопросов развития отрасли. В их числе и снижение стоимости своих пчелопакетов.

Этой темы коснулся в своем выступлении министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. В первую очередь речь идёт о биобезопасности и противоборстве распространению болезней.

Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Нам важно защитить нашу территорию, воссоздать и увеличить производство пчелопакетов в республике. Необходимо производить не меньше 30-35 тысяч пчелопакетов в год. Это сможет обеспечить регион, и обезопасить его от проблем, возникающих по причине бесконтрольного ввоза пчел ежегодно, позволит обеспечить потребности региона и укрепить его позиции в отрасли.