В Башкирии состоялся четвёртый фестиваль зимнего спорта «Хыргалак»

В деревне Локотки прошел четвертый ежегодный фестиваль зимнего спорта «Хыргалак». По традиции на мероприятии проходят соревнования «Лыжня России». И многие участники достойны восхищения. В этом году фестиваль посвящён Году семьи в России и Году заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в республике.

А они свой путь, а точнее лыжню нашли. Перед стартом каждый настраивается по-своему. У кого разминка, у кого распевка. Боевой дух здесь не менее важен.

Эти участники выходят на малый круг, но многим это стоит больших усилий. Среди спортсменов люди с ОВЗ и пенсионеры. Время нашли и семьи. Многие на старт выходили командой.

Согреться можно было не только на лыжной дистанции, но и в дружном хороводе. Фольклорные ансамбли заряжали настроением гостей фестиваля. Рядом команды доказывали, что футбол тоже может быть зимним видом спорта. Да и волейболу снег и мороз не помеха. А врачи кардиоцентра уже как специалисты советовали заниматься спортом несмотря на время года.

А передохнуть и замедлиться можно было, сосредоточившись на стрельбе из лука. Где мастера обучали любого желающего азам. Или наблюдая за театральным конным представлением. После номера артисты покорно шли на фотоссесию с поклонниками.