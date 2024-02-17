На выставке «Россия» прошла неделя «Здоровый Башкортостан»

На международной выставке-форуме «Россия» в Москве на стенде Башкортостана любой желающий мог стать врачом. Эта неделя тематическая и носит название «Здоровый Башкортостан». День был посвящен профилактике злокачественных новообразований.
Врачи республиканского онкологического диспансера консультируют гостей, проверяют родинки и предлагают посетителям почувствовать себя в роли эндоскопистов, и провести обследование с помощью колоноскопа на специальном манекене.
К слову, представители санатория «Красноусольский» разыграли два тура выходного дня на двоих. Отдельно проходят и мастер-классы. К примеру, башкирские стоматологи учат маленьких посетителей выставки правильно чистить зубы.