На выставке «Россия» прошла неделя «Здоровый Башкортостан»

На международной выставке-форуме «Россия» в Москве на стенде Башкортостана любой желающий мог стать врачом. Эта неделя тематическая и носит название «Здоровый Башкортостан». День был посвящен профилактике злокачественных новообразований.

Врачи республиканского онкологического диспансера консультируют гостей, проверяют родинки и предлагают посетителям почувствовать себя в роли эндоскопистов, и провести обследование с помощью колоноскопа на специальном манекене.