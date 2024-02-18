В Уфе актрисе Савие Сираевой вручили Орден Дружбы народов

В Уфимском татарском театре «Нур» прошёл юбилейный вечер заслуженной артистки России и народной артистки Башкортостана и Татарстана под названием «Мои аплодисменты зрителям».
На вечер пришли общественные деятели, коллеги, друзья и почитатели таланта актрисы. В том числе и из соседних регионов. В начале года Савия Сираева отметила 90-летний юбилей. Но несмотря на столь почтенный возраст, она продолжает служить театру и радовать зрителей своей игрой.
Савия Сираева играла на сцене многих театров республики. Более 30 лет она служит в татарском театре «Нур». Придя в коллектив, она стала наставников для молодых актёров. Она создала на сцене большое количество неповторимых образов – ей под силу и комедийные роли, и глубокие драматические, и трагедийные. Многие актеры считают её своим учителем.