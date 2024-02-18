В Уфе актрисе Савие Сираевой вручили Орден Дружбы народов

В Уфимском татарском театре «Нур» прошёл юбилейный вечер заслуженной артистки России и народной артистки Башкортостана и Татарстана под названием «Мои аплодисменты зрителям».

На вечер пришли общественные деятели, коллеги, друзья и почитатели таланта актрисы. В том числе и из соседних регионов. В начале года Савия Сираева отметила 90-летний юбилей. Но несмотря на столь почтенный возраст, она продолжает служить театру и радовать зрителей своей игрой.