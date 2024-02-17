В Уфе прошёл фестиваль водных видов спорта

В Уфе во второй раз в истории состоялся фестиваль водных видов спорта. Он объединил представителей трёх видов спорта в одном бассейне. Сильнейших выявляли участников в плавании, синхронном плавании и водном поло. В Уфе на фестиваль приехали представители 12 регионов.

Виктория Сидо долго не могла выбрать, под какую музыку выступать на соревнованиях в Уфе. В итоге выбор пал на композицию из мультфильма «Буратино», который девочка очень любит. Сидо занимается синхронным плаванием уже три года, побеждала на городских соревнованиях и ездила в другие города. Своим выступлением в Уфе осталась довольна.

У меня не всё получилось, всё было шикарно, носки тянула, самый легкий элемент, когда были повороты, а так всё замечательно было. Виктория Сидо, участница соревнований

На соревнованиях спортсменки делились на три возрастные категории. В самой младшей – до десяти лет – выступало немало дебютанток соревнований. Конечно, у них было волнение, но самое главное, после первых соревнований появился опыт и уверенность.

Сначала решила сделать берёзку, как надо было, и получилось. Потом у меня не получилось. Милана Базаева, участница соревнований

Вообще в Башкортостане синхронное плавание развивается не так долго, около семи лет. Самое главное, что девочек, которые приходят в этот вид спорта, с каждым годом становится всё больше. На соревнованиях в Уфе собрались 130 спортсменок из нескольких регионов нашей страны.

Я думаю, что на этих соревнованиях и рождаются чемпионки, больше стартов, таких соревнований, девочки становятся более раскрепощёнными, показывают лучшие результаты. Юлия Терлецкая, тренер по синхронному плаванию

Фестиваль водных видов спорта прошёл в столице Башкортостана уже во второй раз. В этом году в Уфу приехали спортсмены из Екатеринбурга, Самары, Москвы, Томска и других регионов. В водном поло, например, сильнейших выявляли среди шести команд, в каждом коллективе было три состава разных возрастов.

Хотели объединить всех под одной крышей, в бассейнах происходит так, что пловцы делят воду между собой, мы хотели объединить, ещё в чем интерес – мы делим профессионалов и любителей, могут принять участие и любители. Антон Золотарёв, президент федерации водного поло Республики Башкортостан