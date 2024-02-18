В Башкирии многодетная семья едва спаслась из пожара

Сегодня, 18 февраля, в Мишкинском районе зафиксировали крупный пожар. Подробности тушения возгорания сообщили в МЧС региона.

В деревне Каргино огнём охватило дом и 30 рулонов соломы, которые были рядом со зданием. В момент происшествия в доме находились восемь человек, их которых шестеро – дети. Семья проснулась из-за сигнала пожарного извещателя.

В пожаре пострадали 55-летняя женщина и 58-летний мужчина – их доставили в больницу. Также продуктами горения отравился 11-летний мальчик. За его состоянием наблюдают медики.

Многодетная семья временно поживёт у родственников а администрация района проведёт заседание, на котором решит дальнейшую судьбу погорельцев.