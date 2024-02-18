В Башкирии женщина предстанет перед судом за нетрезвое вождение

В Белорецке перед судом предстанет 37-летняя местная жительница. Женщину поймали за вождением в нетрезвом виде.

Фото №1 - В Башкирии женщина предстанет перед судом за нетрезвое вождение

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Форд Мондео», за рулём которого находилась женщина без водительских прав. Также водительница имела признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования отказалась.

Женщина рассказала, что в злополучный вечер распивала алкоголь в кафе в компании друзей. Ночью они решили покататься по городу, но за руль сел ее друг, который спиртное не пил. Во время езды хозяйка автомобиля и водитель поругались. Молодой человек остановил авто прямо на дороге и ушел. Тогда женщина села за руль сама, несмотря на опьянение.

Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года. Полицейский составил соответствующие протоколы, а автомобиль был помещен на спецстоянку.

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