В Башкирии женщина предстанет перед судом за нетрезвое вождение

В Белорецке перед судом предстанет 37-летняя местная жительница. Женщину поймали за вождением в нетрезвом виде.
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Форд Мондео», за рулём которого находилась женщина без водительских прав. Также водительница имела признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования отказалась.
Женщина рассказала, что в злополучный вечер распивала алкоголь в кафе в компании друзей. Ночью они решили покататься по городу, но за руль сел ее друг, который спиртное не пил. Во время езды хозяйка автомобиля и водитель поругались. Молодой человек остановил авто прямо на дороге и ушел. Тогда женщина села за руль сама, несмотря на опьянение.
Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года. Полицейский составил соответствующие протоколы, а автомобиль был помещен на спецстоянку.