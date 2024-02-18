В Башкирии женщина предстанет перед судом за нетрезвое вождение

Женщина рассказала, что в злополучный вечер распивала алкоголь в кафе в компании друзей. Ночью они решили покататься по городу, но за руль сел ее друг, который спиртное не пил. Во время езды хозяйка автомобиля и водитель поругались. Молодой человек остановил авто прямо на дороге и ушел. Тогда женщина села за руль сама, несмотря на опьянение.