Жителям Башкирии напомнили о сокращенной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя будет короткой. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. Праздник является нерабочим днём и в этом году выпадает на пятницу.
Выходными днями в связи с праздниками при пятидневной рабочей неделе являются 23, 24 и 25 февраля. При этом продолжительность работы в четверг, 22 февраля, сокращается на один час.
По трудовому законодательству при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 23 февраля в число календарных дней отпуска не включается.