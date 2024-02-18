Жителям Башкирии напомнили о сокращенной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя будет короткой. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. Праздник является нерабочим днём и в этом году выпадает на пятницу.

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Выходными днями в связи с праздниками при пятидневной рабочей неделе являются 23, 24 и 25 февраля. При этом продолжительность работы в четверг, 22 февраля, сокращается на один час.

По трудовому законодательству при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 23 февраля в число календарных дней отпуска не включается.

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