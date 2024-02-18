Под Уфой задержали злостного нарушителя правил дорожного движения

В Уфимском районе задержали злостного нарушителя ПДД. Видеозапись с нарушением прислал неравнодушный местный житель в чат-бот ГИБДД.
В селе Миловка водитель на «Ниссан Пэтфайндер» допустил проезд на красный сигнал светофора. Инцидент произошёл на пересечении улиц Молодёжная и Трактовая. Вскоре нарушителя задержали. Им оказался 44-летний местный житель.
ГИБДД напоминает, что сообщить о грубых нарушениях правил дорожного движения можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 347 279 32 92. Также информацию можно передать в мессенджере телеграм @GIBDDRB_02bot.