Башкирия стала лидером среди регионов по числу построенных школ и детсадов

В программу капитального ремонта вошли три сельские школы Ишимбайского района и три школы Ишимбая. В обновленных классах обновились и планы, говорят педагоги. К примеру, в школе № 11 начали работать по новой программе профориентации с 1 по 11 классы. О том, какая будет школа после ремонта, здесь решали вместе — выбирали цвет стен и линолеума. Решили, что в школе должны преобладать деловые пастельные тона. По словам директора СОШ № 11 Натальи Михеевой, школа построена в 1983 году, и в ней ни разу не было капитального ремонта. Этого события ждали все — педагоги, дети и родители. Реконструкция позволила расширить возможности образовательного процесса, здесь появилось много новых зон. Например, коворкинг, где можно будет организовывать встречи, читать лекции. Часть здания во время ремонта преобразовали под «IT-куб» — центр образования по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных знаний в сфере информационных технологий. Здесь дети научатся программированию на нескольких языках.