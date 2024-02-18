Башкирия стала лидером среди регионов по числу построенных школ и детсадов

Сегодня, 18 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве состоялся тематический день «Образование». В рамках мероприятия организована специальная презентация с участием призёров профессиональных конкурсов.
Также в рамках тематической сессии стало известно, что Башкирия вошла в число лидеров среди регионов России по количеству построенных и отремонтированных школ и детских садов за период 2019-2023 годов.
В работе пленарной сессии «Разговоры о важном. Сфера образования» приняли участие вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, другие официальные лица. Башкортостан на мероприятии представил Глава республики Радий Хабиров.
Татьяна Голикова вручила Радию Хабирову благодарственное письмо правительству Башкортостана за высокий уровень реализации национальных проектов и государственных программ по созданию современной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей доступность общего образования.
Программа «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» реализуется в Башкирии с 2022 года. За это время в регионе отремонтированы 140 зданий школ на более чем 37 тыс. мест. На эти цели из федерального бюджета было привлечено более 6,5 млрд рублей. Дополнительно за счет средств республики проведены работы по благоустройству территорий школ, полной замене учебников и улучшению антитеррористической защищенности.
По данным регионального минобразования, Башкирия занимает первое место среди регионов ПФО по привлечённым в рамках программы федеральным средствам. Также республика входит в число лидеров среди субъектов страны по количеству отремонтированных школ.
В программу капитального ремонта вошли три сельские школы Ишимбайского района и три школы Ишимбая. В обновленных классах обновились и планы, говорят педагоги. К примеру, в школе № 11 начали работать по новой программе профориентации с 1 по 11 классы. О том, какая будет школа после ремонта, здесь решали вместе — выбирали цвет стен и линолеума. Решили, что в школе должны преобладать деловые пастельные тона. По словам директора СОШ № 11 Натальи Михеевой, школа построена в 1983 году, и в ней ни разу не было капитального ремонта. Этого события ждали все — педагоги, дети и родители. Реконструкция позволила расширить возможности образовательного процесса, здесь появилось много новых зон. Например, коворкинг, где можно будет организовывать встречи, читать лекции. Часть здания во время ремонта преобразовали под «IT-куб» — центр образования по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных знаний в сфере информационных технологий. Здесь дети научатся программированию на нескольких языках.
В процессе ремонта здание подверглось полной реконструкции — заменены инженерные сети, кровля, пищеблок. Прилегающая территория также обновлена. Разработка нового дизайна цветников, асфальтирование дорожек, замена ограждения школы вошли в перечень работ по благоустройству школьного двора.
Благодаря программе капремонт второе рождение пережила школа села Куезбашево Аургазинского района, уверена директор школы Елена Галиева. Сегодня в школе обучается 147 детей, в том числе 21 первоклассник.
Также в сентябре прошлого года в обновленную школу пришли юные жители села Бишкаин Аургазинского района. Эта одна из старейших школ района. Здание школы было построено еще в 1967 году. Помимо капитального ремонта здания здесь проделана большая работа по благоустройству школьной территории: асфальтирована территория, заменена изгородь, появилась современная спортивная площадка с резиновым покрытием.
Столь масштабная комплексная реновация системы школьного образования проводится в Башкортостане впервые в истории, отметил министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин.
В этом году, по словам министра, комплексный капитальный ремонт будет проведен в 31 школе, в шести из них все работы планируется закончить уже к 1 сентября, а в 25 образовательных учреждениях капремонт выполнят за два года — к 2025-2026 учебному году.
В целом в ближайшие три года на капремонт школ в Башкирии потратят 5,3 млрд рублей. Финансирование рассчитано на 2024–2026 годы. Также предусмотрено софинансирование из бюджета республики в размере 572 млн рублей. Все это позволит модернизировать 74 школы. А это значит, что еще больше учеников будут получать знания в светлых кабинетах с самым современным, инновационным оборудованием.