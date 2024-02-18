Глава Башкирии выступил на пленарной сессии Минпромторга России

Новые производства, технопарки и площадки для особой экономической зоны. Тему промышленности на неделе активно обсуждали не только в республике, но и в Москве, где прошла итоговая коллегия Минпромторга. Ключевая мысль – отечественный промсектор сумел адаптироваться к ограничениям, вызванным санкциями и пандемией. Башкортостан – в числе положительных примеров. Радий Хабиров, выступая на пленарной сессии, назвал текущий период «промышленным ренессансом». И уже к концу недели открывал еще одно новое предприятие под Уфой. О вкладе, который власти региона и предприниматели вносят в дело технологического суверенитета страны, – в нашем сюжете.

Соглашение о начале нового проекта подписали всего два месяца назад, и вот уже в работу запускают первые линии. Производство индустриальных красок и смазочных материалов – основное направление предприятия «Россильбер». Оно работает для нефтегазовой и металлургической отраслей, идёт по пути импортозамещения.

Они молодцы: когда западные компании начали уходить с этого рынка, они его перехватили. И наши крупнейшие нефтегазовые компании, которые прокладывают трубы, не остались без поставщика краски. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Основной завод компании располагается в Белорецке. Новый – на территории индустриального парка «Уфимский». Здесь будут производить антикоррозийные покрытия для защиты металлоконструкций и покраски железнодорожных вагонов. Запуск на полную мощность предполагает создание 200 рабочих мест.

Изначально инвесторы планировали в год выпускать 2,5 тысячи тонн продукции. Но в процессе реализации проекта стало понятно, что объемы можно и нужно кратно увеличить. Теперь по плану здесь будут производить уже 20 тысяч тонн. Причем треть намерены отправлять на экспорт. Предприятие уже сотрудничает с Казахстаном, налаживает контакты с Узбекистаном и нацеливается на Ближний Восток.

Сегодня начали работать первые линии нового производства. Оно решает задачу достижения технологического суверенитета, поставленную Президентом страны. С началом полноценной работы этот завод позволит заместить ушедшие с отечественного рынка компании, а также предложить продукты, опережающие зарубежные аналоги. Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

Как отметил замминистра промышленности России, Башкортостан – один из лидеров в стране по развитию индустриальных и технопарков. В ближайшее время в республике появится еще один – радиоэлектронный технопарк. Там будет вестись работа по импортозамещению в сфере производства беспилотников. До 2030 года на территории планируют создать более 370 новых рабочих мест, открыть как минимум пять предприятий.

О важности создания промышленных площадок и совместной кооперации говорил вице-премьер, глава Минпрома страны Денис Мантуров. Достижения и результаты развития отрасли подвели на итоговой коллегии в Москве. В числе выступавших был и Радий Хабиров. В Башкортостане, по его словам, представлено самое большое количество производственных кластеров – девять. Еще восемь, межрегиональных, – в процессе создания. Кроме того, могут появиться и первые в России межгосударственные. Такая возможность прорабатывается с Республикой Беларусь в сфере машиностроения.

Безусловно, одним из показателей эффективности промышленной политики является внешнеэкономическая деятельность. Особое внимание мы уделяем промкооперации. Беларусь и Казахстан становятся нашими ключевыми партнёрами в сфере привлечения компетенций в области машиностроения и современных технологий. В то же время эти государства открывают обширный рынок для развития нашего производства. Всё это вместе позволяет нам двигаться вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан остается лидером по производству кальцинированной соды, силикагелей, автобетоносмесителей и автобусов, а также входит в первую тройку регионов страны по выпуску бензина и дизельного топлива. На всю страну также известны авиадвигатели и электробусы. Достижения представили для посетителей выставки «России» на московском ВДНХ.

Своеобразным акселератором многих инвестпроектов является особая экономическая зона «Алга». Однако ее площадей уже не хватает для новых предприятий. Вопрос расширения территории Радий Хабиров обсудил на встрече с главой Минэкономразвития страны Максимом Решетниковым. Ожидается, что часть экономической зоны затронет Уфимский район, город Салават и, возможно, Агидель.