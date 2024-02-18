Съемочная группа БСТ показала, как в зоне СВО работают снайперы из Башкирии

Одним из главных военных событий недели стала новость о взятии города Авдеевка под Донецком. Об этом министр обороны доложил Президенту страны. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР, обезопасить её от украинских ударов, а также продолжить наступление с более выгодных рубежей. На Донецком направлении уже больше года несут службу добровольцы из Башкортостана. Некоторые выбрали для себя профессию снайперов, для чего прошли обучение и теперь успешно выполняют поставленные боевые задачи. В подразделении также работают уроженцы из других регионов России, но все они считают друг друга большой семьёй и боевыми братьями.

За секунду пуля из крупнокалиберной армейской винтовки преодолевает расстояние в полтора километра и точно поражает цель. Если бы на ее месте была легкобронированная техника, она бы уже не смогла передвигаться своим ходом. А пехоту не спасли бы даже самые надёжные бронежилеты. Снайпер с позывным «Весёлый», уроженец Калтасинского района республики, отправился на СВО добровольцем. Свой выбор объясняет просто.

В подразделении службу несут уроженцы и других регионов России. Боец с позывным «Федя» подписал контракт с Минобороны в Красноярске. Здесь, на СВО, приобрел больше, чем сослуживцев – братьев, каждому из которых он готов доверить свою жизнь. И они отвечают тем же.

В учебном центре большое внимание уделяется не только дальности стрельбы и маскировке, но и физической подготовке. Зачастую снайперы работают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения или даже в тылу противника, куда ещё нужно донести тяжёлое вооружение. А в случае ранения боец должен уметь оказать сам себе первую медицинскую помощь, иметь навыки обращения с турникетом.