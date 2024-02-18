Башкирия вошла в число лидеров по количеству построенных школ и детсадов

Башкортостан – в числе лидеров страны по количеству построенных школ и детских садов. Об этом было объявлено на международной выставке «Россия» в Москве, где проходил День образования. Благодарственное письмо Радию Хабирову вручила вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова. А министр просвещения страны Сергей Кравцов назвал республику флагманским регионом в деле развития образовательной инфраструктуры. По числу отремонтированных зданий Башкортостан занял первое место по стране, а по объему привлеченных средств – третье.

Именно такую высокую оценку работе региональных властей дает министр просвещения России Сергей Кравцов. В Башкортостане строительство объектов образования идет мощными темпами. С 2019 по 2023 годы открылись 44 школы и 65 детских садов. Сели за парты и пришли в группы 31 тысяча детей.

Я прежде всего хотел передать слова благодарности от 519 тысяч школьников Башкортостана, от 68 тысяч педагогических работников за ту большую командную работу, которую мы делаем в рамках поручения президента страны. Это и национальные проекты «Образование», «Демография», и, конечно, программа капитального ремонта школ. Мы действительно прогрессируем. По сути, меняем и внешний вид, и внутреннее содержание российской школы в целом. Мы гордились, гордимся и будем гордиться нашей школой. Я также хотел поблагодарить и выразить слова уважения Сергею Кравцову и его деятельной молодой команде. Нам очень приятно и легко с вами работать. Мы друг друга слышим и поддерживаем. Еще раз говорю: то, что вы вносите в нашу российскую школьную действительность, очень дорогого стоит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Достижения республики не остались без внимания. Вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова вручила Радию Хабирову благодарственное письмо. 2023 год регион завершил с одними из самых высоких показателей: в эксплуатацию ввели 8 школ и 3 детских сада. В их числе и школа «Гармония» в Уфимском районе.

Занятия проходят при помощи современных технологий. Зачем рассказывать о том, что дети могут увидеть здесь и сейчас с помощью очков виртуальной реальности. А вот кухне в кабинете труда для девочек позавидует любая хозяйка. У школьников есть и своя медиастудия. Дети создают программы и рассказывают о новостях.

Счастливы и преподаватели точных наук. Возможностей увлечь учеников стало больше. На уроках физики всё чаще прибегают к практическим заданиям.

В республике большое внимание уделяется не только строительству новых объектов образования, но и капитальному ремонту. С 2022 года по госпрограмме «Развитие образования» обновили 140 школ, где обучаются 38 тысяч детей. Из федеральной казны было привлечено 6,5 млрд рублей. Дополнительно ремонтируют спортзалы и открытые площадки, кабинеты оснащают цифровым оборудованием. Реновация в прошлом году затронула и вторую школу в селе Чишмы. Там обновили фасад, внутренние помещения, заменили окна. Вернувшись на занятия в школу, ученики не узнали родные стены.

В планах за ближайшие три года отремонтировать и оснастить еще 74 школы. На эти цели направят более 5,5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. В шести образовательных учреждениях модернизация пройдет уже в этом году. Кроме того, Башкортостан уже прицелился и на новую федеральную программу ремонта детских садов.