Экспорт агропродукции из Башкирии в 2023 году увеличился на 79%

Экспорт агропродукции из Башкортостана увеличился на 79 процентов. Таковы итоги прошлого года. Республика поставляет сельскохозяйственные культуры в 44 страны мира. При этом производительность АПК позволяет региону наращивать объемы. В последние годы башкирским производителям пришлось работать в условиях новых реалий. Пути сбыта были переориентированы на Китай. И с каждым годом обороты растут.

Этот горох отправится на родину погрузчика, чьими силами он и складируется в контейнер. После введения санкций компания переориентировалась на Китай – и как на поставщика техники, и как на покупателя агропродукции.

Такая проба берется на каждый отправляемый контейнер. В последние годы работы у сотрудников лаборатории стало больше. В дни отгрузки трудятся до последнего клиента, точнее, контейнера. Проверяют сырье на зараженность, запахи, сор, влажность.

Отношения с Китаем строились не сегодня. Часть отгружаемой продукции еще до введения санкций и так уходила в Поднебесную. Но большая доля приходилась всё же на в Европу. Сейчас чаша весов перевалила на сторону восточных партнеров. Объем экспорта зерна с элеваторов предприятия по сравнению с 2022 годом вырос примерно вдвое. В перечень экспортируемых добавились горох и ячмень. Также идут переговоры по поставкам пшеницы.

Чтобы удовлетворить запросы покупателей, модернизируется и предприятие. Для увеличения скорости загрузки в прошлом году приобрели новые установки для очистки зерна. Установили мешкоупаковочное оборудование и купили технику для отгрузки биг-бэгов. Работа для компании изменилась не только в географическом плане, но и в коммуникационном.

За прошлый год из Башкортостана в другие страны было отправлено более 740 тысяч тонн агропродукции. Но цифра куда больше, так как часть товара башкирские сельхозпредприятия передают на экспорт через трейдеров из других регионов. Партнерами местных аграриев являются 44 страны.