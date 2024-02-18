Власти Башкирии рассказали о программе мероприятий Года заботы о людях с ОВЗ

В честь Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в каждом муниципалитете республики появится специальная программа. Такое поручение Радий Хабиров дал на оперативном совещании. Подготовлены больше сотни мероприятий, связанных с поддержкой жителей с ОВЗ. Всего в создаваемой программе девять разделов, касающихся разных сфер жизни: обучения, реабилитации, проведения спортивных и культурных мероприятий.

Песня о потерянной возможности увидеть любимого человека, но в исполнении этой девушки не о смерти, а о жизни. Её. Так чувствует незрячая певица. Вместе с мамой Милана Быкова приехала в Уфу с гастролями инклюзивного театра из Ижевска.

Но одного желания не всегда достаточно. Необходима помощь. И в этом году её становится больше. В Башкортостане 2024-й – год заботы о людях с ОВЗ. Об этом объявил глава республики. Разработана программа поддержки. Усовершенствуют законодательную базу. Запустят социальное такси. А уже в марте взрослые инвалиды смогут бесплатно проходить реабилитацию. Раньше услуга была доступна только детям. Этой возможностью смогут воспользоваться 1800 человек в год. Сертификаты номиналом в 52 тысячи рублей предоставят инвалидам второй и третьей групп.

Каждый муниципалитет должен принять такую «дорожную карту». Все государственные и муниципальные органы должны быть активно задействованы в её реализации. Подчеркну, мы дадим хороший толчок этой работе. Также мы введём большие, сильные, красивые объекты, которые очень ждали наши жители с ОВЗ. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Построят новые объекты: пансионат для пожилых и инвалидов в Альшеевском районе, реабилитационный и образовательный центры, учреждение социально-трудовой интеграции для людей с ОВЗ в Уфе и новый корпус геронтологического центра.

Доступнее станут и рабочие места. В текущем году 250 человек с инвалидностью смогут пройти стажировку на предприятиях Башкортостана и впоследствии получить работу. Финансирование республиканской программы социальной и трудовой интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в 2024-м увеличено более чем в пять раз. Сумма составила 13,5 млн рублей. При этом работодатели получают субсидию для возмещения части затрат на оплату труда стажёра с инвалидностью и временно закреплённого за ним наставника. Период такой адаптации может длиться до четырех месяцев. Программа действует в Башкортостане с 2017-го. Размер финансовой поддержки растёт. В прошлом году сумма субсидии не доходила до 24,5 тыс. рублей. Теперь работодатель получает без малого 30 тысяч.

Ухаживать за саженцами научили в лимонарии. Там подопечные центра региональных интеграционных трудовых мастерских для людей с ограниченными возможностями здоровья проходили стажировку. Рабочие места предоставляют и в самом социальном учреждении. Половина подопечных реабилитационного центра трудоустроены.

А ещё они умеют мечтать. Помощницы повара за работой на кухне строят грандиозные планы. Осталось только найти инвестора.

В ближайшем будущем появится ещё один такой центр трудовой интеграции для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. Площадь в 300 кв метров вместит несколько мастерских, актовый и танцевальный залы, большую кухню. Сюда планируют пригласить уже полсотни особенных молодых людей.