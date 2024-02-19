В Башкирии на смену холодам придут снегопады

Морозы в Башкирии отступили и на смену холодам придут снегопады. Об этом информируют специалисты Башгидрометцентра. Уточняется, что в ближайшие дни в республике температура воздуха станет значительно комфортнее.
Так, сегодня, 19 февраля, в регионе местами пройдет небольшой снег. Ветер будет южным умеренным. Днем столбики термометров покажут от -8 до -13 градусов.
Завтра, 20 февраля, синоптики обещают небольшой снег и умеренный южный ветер. Ночью холодно – от -14 до -19, в некоторых районах от -20 до -25 градусов. Днем теплее – -8,… -13 градусов.