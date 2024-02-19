Сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС назвали приметы пожарных

Сотрудники госкомитета республики по ЧС рассказали о приметах пожарных. По данным пресс-службы ведомства, примет и суеверий у огнеборцев немного, но они относится к ним весьма серьезно.
Вот лишь некоторые из них:
- если в диспетчерской замяукала кошка — жди скорого вызова на пожар;
- если кто-то из караула перед заступлением на дежурство начистил свою обувь, то выездов за смену будет много;
- пожарные верят, что за 7-10 дней до отпуска количество вызовов возрастает;
- не стоит мыть голову сразу после того, как вернулись с пожара, иначе это будет не последним вызовом за дежурство;
- пожарные никогда ничего не забирают с места пожара, так как вещь из горевшего дома обязательно сгорит на новом месте.