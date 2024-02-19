В Башкирии задержали курьера, забиравшего деньги у пожилых людей

Полиция задержала жителя Башкирии, 2005 года рождения. В пресс-службе управления МВД России по Уфе сообщили, что аферисты работали по старой схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Они звонили пожилым и сообщали, что кто-то из их близких стал виновником аварии и требовали деньги, чтобы освободить «нарушителя» от уголовной ответственности.

По адресам пенсионеров за наличными приезжал курьер. Одна из жертв – жительница Кармаскалинского района. Она передала курьеру 400 тысяч рублей. В Уфе он направился к 88-летней женщине, которая отдала ему свои 290 тысяч рублей за «спасение» дочери. Другая пожилая жительница региона передала ему 180 тысяч рублей.

Полицейские задержали курьера – жителя Кармаскалинского района. Он причастен к 6 фактам мошенничества. Возбуждены уголовные дела. Обвиняемый находится под стражей.