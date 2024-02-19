В Уфе прошла встреча с председателем Росхимпрофсоюза

Председатель Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности Александр Ситнов встретился с руководством республиканской федерации профсоюзов. Также приняли участие председатели первичных организаций компаний отрасли, а также актив республиканской организации Росхимпрофсоюза.

В числе обсуждаемых тем – охрана труда и здоровья, заработная плата, льготы. Кроме того, обсудили соблюдение санитарно-гигиенических норм на производстве. К слову, Башкортостан по ряду позиций – в числе передовиков.