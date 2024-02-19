В Башкирии подписан указ о проведении фестиваля «Башҡорт аты»

В Башкирии фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты» будет проводиться на ежегодной основе в международном статусе. Соответствующий документ подписал 16 февраля текущего года Глава Башкирии Радий Хабиров.

Цели мероприятия: сохранение и развитие коневодства, кумысоделия, народных ремесел в республике, а также роста поголовья лошадей башкирской породы.

Фестиваль будет проведен в Баймакском районе республики.

Согласно положениям указа, состав оргкомитета по подготовке и проведению «Башҡорт аты» уже утвержден. В срок до 1 июля участникам оргкомитета необходимо утвердить план подготовки и проведения масштабного проекта.

Помогать оргкомитету будут администрации Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Учалинского районов и администрация Сибая.

Ответственный за организацию и проведение фестиваля – вице-премьер правительства Башкирии – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.